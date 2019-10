Panchine bollenti in quel di Marassi. Non a caso, l’edizione odierna di Tuttosport titola così in prima pagina: "Si salvi chi può". Il riferimento, ovviamente, è ai due allenatori di Genoa e Milan, ovvero Aurelio Andreazzoli e Marco Giampaolo, i quali "si giocano il posto" nella sfida in programma questa sera allo stadio Ferraris.