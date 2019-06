Giampaolo, La Gazzetta dello Sport: "Pranzo con Maldini e Boban"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina alle vicende del club di via Aldo Rossi, in attesa delle ufficialità tra panchina e dirigenza. "Giampaolo, pranzo con Maldini e Boban", titola la rosea, che poi aggiunge: "Mercato e Uefa nel menù del Milan". Sempre di spalla, la Gazzetta scrive: "Un summit per far partire la stagione dei rossoneri. Incontro per il futuro di Suso".