Giampaolo-Milan, La Stampa: "Stavolta è tutto vero"

Stavolta Giampaolo può dormire tranquillo. Come riporta il quotidiano La Stampa, dieci anni fa, il tecnico abruzzese fu scelto dalla Juventus, andò a dormire e il giorno dopo al risveglio scoprì che gli avevano preferito Curo Ferrara. Stavolta, come detto, può stare sereno. Il Milan non cambierà idea, anche perché ieri ha ufficializzato l’arrivo del nuovo allenatore. Il club rossonero gli chiede quel quarto posto che vale l’accesso in Champions e che Gattuso ha fallito per un solo punto.