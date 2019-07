Giampaolo si presenta, il Corriere della Sera: "Bel gioco. E testa alta"

L’edizione odierna del Corriere della sera - in prima pagina - dedica spazio alla presentazione del nuovo tecnico milanista. "Il Milan riparte. Giampaolo si presenta", titola il noto quotidiano, che poi - sempre in taglio alto - riporta alcune dichiarazioni rilasciate dall’allenatore rossonero nel corso della conferenza stampa svoltasi ieri nella sede di via Aldo Rossi: "Bel gioco. E testa alta". È questo lo slogan di Giampaolo, consapevole della difficilissima sfida che lo attende.