Gimenez lavora a parte, la Gazzetta: "Si decide domani"

La partita di Santiago Gimenez contro la Fiorentina, sabato sera, è durata solo pochi minuti. Entrato a gara in corso nella ripresa, il centravanti messicano è stato costretto a lasciare il campo nei minuti finali dopo che uno scontro con David De Gea lo ha messo fuori combattimento con un forte dolore al fianco. Per fortuna nei giorni successivi il dolore si è attutito e non c'è stato bisogno di ulteriori esami strumentali, però l'ex Feyenoord in questi giorni si è allenato a parte.

È successo anche nella mattinata di ieri anche se, riporta la Gazzetta dello Sport, il dolore fianco è sempre meno forte: già da oggi si potrebbe rivederlo in gruppo. La rosea, per quanto riguarda la gara di dopodomani in casa dell'Udinese, scrive e riferisce questo: "Si decide domani". La rifinitura sarà giudice per capire se Gimenez si aggregherà alla trasferta in Friuli. Ci sarà sicuramente Tammy Abraham, anche lui uscito malconcio con la Fiorentina, ma pienamente recuperato: l'inglese si giocherà la maglia da titolare con Luka Jovic, entrambi stanno vivendo un grande periodo di forma.