Gimenez verso un'altra panchina. Il CorSport: "Davanti c'è Tammy"

vedi letture

Chi lo avrebbe mai detto, due mesi fa alla chiusura del mercato invernale, che a inizio aprile Santiago Gimenez non sarebbe stato un titolare del Milan? Da qualche partita a questa parte, la situazione è chiaramente questa con Tammy Abraham, centravanti in prestito e dal futuro incerto tutto ancora da scrivere, che lo ha superato nelle gerarchie di Sergio Conceicao e sta anche ripagando la fiducia con assist (contro il Como) e gol (contro l'Inter). Il messicano non riesce a produrre nè l'uno e nè l'altro, schiacciato da una fase di ambientamento in un contesto tutt'altro che semplice.

Oggi il Corriere dello Sport studia la situazione attaccanti, anche in vista dell'impegno di domani sera contro la Fiorentina a San Siro. Il titolo recita: "Abraham o Gimenez. Davanti c'è Tammy". Nell'occhiello viene riportato un dato in favore dell'inglese: "Rispetto alla media dei minuti per gara (40), i 9 gol dell'ex Roma si fanno sentire". Nel sottotitolo invece si legge: "In due partite chiave con Napoli e Inter è stato preferito l'inglese al messicano. Il riscatto andrà affrontato con Saelemaekers". Chiaro che il futuro di Abraham è tutto da scrivere ed è legato a doppio filo a quello di Saelemaekers. Intanto il CorSport conclude: "Gimenez verso un'altra panchina contro la Fiorentina".