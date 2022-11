MilanNews.it

“La fiaba è Maldini, la festa è Milan”, titola così l’edizione odierna di Tuttosport in prima pagina in taglio basso. I rossoneri vincono nei minuti finali grazie ad una perla di Giroud dopo che la squadra ligure era riuscita a trovare il pareggio a sorpresa con la rete di Daniel Maldini, che non esulta nonostante sia il suo secondo gol in A.