Giroud e il suo idolo Sheva: "Sarei davvero fiero di far vincere il Milan come lui"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito alla corsa scudetto, Olivier Giroud, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: "L’Inter non è affondata e rimane un pericolo come il Napoli e la Juve. Siamo coscienti che lo scudetto sia alla portata, ma bisogna rimanere lucidi, umili, continuare a lavorare duro fino alla fine. Abbiamo solo delle finali da giocare, le affronteremo al 200 per cento per realizzare il nostro obiettivo che poi è anche un sogno: riportare al Milan lo scudetto, undici anni dopo l’ultimo. Lo scudetto è un altro sogno d’infanzia. È vero, da ragazzo seguivo molto l’Arsenal dei francesi, ma tifavo molto il Milan del mio giocatore preferito Shevchenko. Sarei davvero fiero di fare vincere il Milan come lui".