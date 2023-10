Giroud è un "tuttofare", il CorSera: "Il Milan vuole prolungargli il contratto"

vedi letture

Olivier Giroud è stato assoluto protagonista della vittoria di sabato sera a Marassi contro il Genoa, nel modo più inaspettato. Il Corriere della Sera oggi lo elogia così: "Il tuttofare". Dopo aver guidato e regalato al Diavolo vittorie pesanti con i suoi gol, due giorni fa ne ha regalata una anche con i guantoni e tra i pali. Il quotidiano generalista fa un ulteriore passo avanti e scrive: "Il Milan vuole prolungargli il contratto".

La leadership e l'attaccamento fin da subito dimostrato fanno del numero 9 uno dei senatori indiscussi dello spogliatoio rossonero: dalle parti di Casa Milan sono poco inclini a liberarsene tanto facilmente. Da qui a fine giugno 2024, quando scadrà il contratto del francese, ne passa di acqua sotto i ponti però già si gettano delle basi: il club vuole puntare ancora su Giroud, magari in un ruolo "alla Ibra". La priorità rimane quella di mettere sotto contrato un attaccante giovane e di prospettiva (oltre che di gol) ma avere Olivier come chioccia non sarebbe mai sbagliato.