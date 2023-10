Giroud illude, poi torna il Napoli. Gazzetta: "Pioli e Garcia restano aggrappati"

vedi letture

Ad un passo dalla vittoria e dalla sconfitta. Stefano Pioli e Rudi Garcia restano però aggrappati a Milan e Napoli, si dividono un punto che non serve a nessuno ma quantomeno evitano il ko. Lo racconta La Gazzetta dello Sport, nella sua analisi all'indomani del pareggio del Maradona, che ha avuto tanti alti e bassi tra le due squadre. Il Milan parte a cannone, Giroud illude con un doppietta che dà la sterzata dopo il buio di Parigi e il ko contro la Juve. Ma poi ecco gli infortuni, prima Kalulu e poi Pulisic, Pioli cambia e la partita va di pari passo.

Reazione Napoli e paura Milan. Leao delude

Nel Milan entra Pellegrino, che pasticcia e il Napoli riapre la gara. Leao non carbura, ancora una volta, e gli azzurri hanno campo per pareggiare, cosa che fanno con Raspadori su punizione. Il Milan è rimontato ed è spaventato, il Napoli si getta in avanti e quasi la vince, prima di restare in dieci per il rosso a Natan. Rossoneri ora terzi dietro Inter e Juve, nonostante il bicchiere mezzo pieno per quanto fatto nel primo tempo. Il Napoli invece tiene il quarto posto, ma questa sera può essere scavalcato da Atalanta e Fiorentina. A -8 rispetto un anno fa, la squadra di Garcia dista sette punti dalla vetta, ma dopo un pessimo primo tempo ha ritrovato orgoglio, grazie anche al ribaltamento tattico del tecnico, che ora attende il ritorno di Osimhen.