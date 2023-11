Giroud sotto i riflettori, Tuttosport: "Dice 100 e punta al rinnovo"

Olivier Giroud, dopo il gol decisivo (e bellissimo) contro il Psg in Champions League, è tornato sotto i riflettori. Non solo per le sue prestazioni in campo ma anche per traguardi e obiettivi del futuro. Tuttosport, infatti, titola così questa mattina: "Giroud dice 100 e punta al rinnovo". La partita di Lecce - calcio di inizio ore 15 - sarà in ogni caso speciale per l'attaccante francese: si tratterà della sua centesima presenza con la maglia del Milan. Un traguardo non banale per un ragazzo di 37 anni.

Il francese sta vivendo il suo miglior avvio da quando è in rossonero: 10 gare stagionali e 6 gol. Con questi numeri Giroud sente che può dare un contributo importante al Milan anche il prossimo anno e punta al rinnovo. I rapporti sono così buoni che si può affrontare l'argomento con calma.