Giroud su Ibra: "Felice di poter lavorare e imparare ogni giorno da lui"

© foto di www.imagephotoagency.it

Olivier Giroud ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Gli ho raccontato che i miei amici mi regalarono la sua maglia del Barcellona. Ci ha riso un po’ su senza prendermi troppo in giro. Allora ero agli inizi e lui già al top. Mi piaceva per lo stile e la personalità in campo. Sono fiero di poterci lavorare insieme, imparare ogni giorno anche da lui. E’ quasi un fratello maggiore e un elemento molto importante per tutti".