Giroud torna a Milano, il CorSport: "Milan in ansia. Valutazione a ridosso del match"

Olivier Giroud tornerà in giornata a Milano e non continuerà, per precauzione, il ritiro con la Francia. Il Corriere dello Sport questa mattina titola così: "Giroud, Milan in ansia".

Nonostante gli esami abbiano escluso lesioni o traumi di ogni sorta è ancora in bilico lo status dell'attaccante francese del Milan che aspetta di essere visitato anche dallo staff medico rossonero. Il numero 9 tornerà in gruppo già da martedì, quando riapriranno le porte di Milanello dopo tre giorni di pausa, ma "l'ultima valutazione sarà effettuata a ridosso del match", continua il CorSport facendo riferimento al derby.