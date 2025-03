Guai del Milan insostenibili. Tuttosport: "Mea culpa Furlani, ma tutti responsabili"

I guai del Milan sembrerebbero essere per larghi tratti insostenibili. Quando le cose vanno un pochino meglio ecco la folata di vento che fa crollare tutto insieme il castello di carta sul quale stava lavorando con tanta passione e dedizione Sergio Conceiçao. Ovviamente la scelta di utilizzare un materiale così fragile come la carta è apposita, anche perché questo Milan è tutto tranne che resistente come il cemento armato.

In merito al momento del Diavolo Tuttosport ha titolato "Mea culpa Furlani", rifacendosi alle dichiarazioni pre Lazio dell'amministratore delegato rossonero, che si è chiamato in ballo come primo responsabile di questo fallimento. La verità è che però ognuno ha delle colpe, perché questa crisi non può essere conseguenza diretta delle decisione di una sola persona.