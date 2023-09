Hamsik sulla corsa scudetto: "Sfida Napoli-Inter, ma occhio anche a Milan e Juventus"

Marek Hamsik, ex giocatore del Napoli, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato così della corsa scudetto: "La favorita per la Serie A? Alla terza giornata di campionato non si può dire, si rischiano figuracce, come ha insegnato il Napoli di Spalletti. Però l’Inter è partita molto bene, viene dalla finale di Champions, quindi ha consistenza e proverà a strappare il titolo al Napoli. Non dimentico Milan e Juventus, i valori delle squadre si conoscono, Garcia ha uomini di spessore, un progetto che va avanti ormai da un decennio, Osi e Kvara; però anche le altre sono attrezzate".