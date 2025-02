Hancko contro Gimenez, AD Sportwereld sprona il difensore del Feyenoord: "Prendilo!"

Rispetto ad una settimana fa le cose non sono cambiate: il Feyenoord è una squadra in difficoltà e con un'infermeria stracolma. Basti pensare che gli infortunati possono comporre addirittura una formazione titolare, dato che tra gli indisponibili risulta anche, e soprattutto, capitan Timber, stoico in occasione della partita d'andata.

Il risultato maturato al De Kuip, comunque, sorride al Feyenoord, che come in occasione di una settimana fa farà affidamento sulla solidità difensiva di David Hancko, oggi protagonista sulla prima pagina di AD Sportwereld insieme al neo attaccante del Milan Santiago Gimenez. Lo slovacco conosce bene il messicano, insieme hanno condiviso per due anni e mezzo lo spogliatoio a Rotterdam, motivo per il quale ci si aspetta da parte del difensore un'altra grande prestazione sul 7 rossonero, col quotidiano olandese che l'ha spronato titolando "Prendilo!". Sarà curioso capire chi riuscirà ad avere la meglio, con i tifosi del Milan che hanno ovviamente una preferenza.