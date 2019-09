Hellas-Milan, il Corriere di Verona: "Luci al Bentegodi"

C’è grande attesa in città per il big match di questa sera. "Luci al Bentegodi", titola in prima pagina il Corriere di Verona, che poi aggiunge: "C’è Hellas-Milan". La squadra di Juric, imbattuta in questo inizio di stagione (una vittoria e un pareggio nelle prime due giornate di campionato) sogna il clamoroso sgambetto, con i rossoneri che, negli ultimi anni, hanno spesso faticato contro i gialloblù nel loro stadio. Senza dimenticare i precedenti storici, ovvero la "fatal Verona" milanista.