Higuain-Bonucci, La Stampa: "Cento di questi giorni"

Milan-Juve è anche la sfida tra Higuain e Bonucci. La prima sentenza di uno scambio di maglie clamoroso, scrive il quotidiano La Stampa. Cento giorni dopo il clamoroso affare tra Juve e Milan, tocca al campo decretare chi ha fatto il vero affare. Il nostro "Classico" si arricchisce di un incrocio che fa storia a sé. E sembra già essere una resa dei conti. Perché l’atteso ritorno di Bonucci a Milano, nello stadio che doveva essere la sua nuova casa e contro la squadra in cui era stato nominato capitano, va a braccetto con la voglia di rivincita di Higuain contro quella Juve che l’ha prima fatto re e poi l’ha scaricato in fretta per fare posto a Ronaldo.