Higuain, il Corriere dello Sport: "Testa a Londra"

Anche il Corriere dello Sport, in prima pagina, pone l’accento sulla situazione di Gonzalo Higuain. "Testa a Londra", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che aggiunge: "Il Pipita furioso con Leonardo e il Milan per l’ultimatum è vicino alla rottura, vuole andare con Sarri al Chelsea". Insomma, una brutta gatta da pelare per la società milanista, che rischia di perdere il suo giocatore più rappresentativo nel bel mezzo della stagione.