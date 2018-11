Higuain, il QS titola: "Milan, vedrai: su di me non hai sbagliato"

Il QS-La Nazione in edicola stamane torna sulle dichiarazioni rilasciate ieri in conferenza stampa da Gonzalo Higuain. "Milan, vedrai: su di me non hai sbagliato", titola il Quotidiano Sportivo riportando le parole del Pipita, il quale ha giurato fedeltà ai colori rossoneri mettendo a tacere le voci sul suo conto circolate negli ultimi giorni. L’attaccante argentino, che scenderà in campo dal primo minuto nella sfida di Europa League contro il Dudelange, è a caccia di un gol che gli manca ormai da un mese.