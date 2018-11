Higuain, La Gazzetta dello Sport: "Ottimismo per la Juve, Europa a rischio"

Con la fitta alla schiena avvertita a Udine, unita al riacutizzarsi di un problema alla cicatrice del flessore, diventano due gli infortuni di Higuain in questa stagione. Oggi Gonzalo - come riporta La Gazzetta dello Sport - verrà sottoposto ad altri accertamenti per stabilire l’entità del danno, che a un primo esame di ieri non era ancora chiarissimo. I nuovi esami, dunque, dovrebbero dare indicazioni essere più precise di quanto - per ora - filtra da Milanello. Higuain sarà arruolato per la sfida con la Juve, e con molta più prudenza verrà giudicato disponibile o meno per il viaggio a Siviglia. Al massimo verrà convocato per la panchina, eventualmente pronto a entrare