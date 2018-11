Higuain, La Gazzetta dello Sport: "Tormento Pipita"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, pone l’accento su Gonzalo Higuain, dopo la serataccia di domenica. "Tormento Pipita", titola in taglio alto la rosea, che poi aggiunge: "L’espulsione contro la Juve, la rabbia, le scuse. E un sospetto... Higuain non si sente protetto. Già ai tempi del Napoli il bomber si riteneva poco tutelato. Il Milan fa quadrato, lui punta a un solo punto di stop".