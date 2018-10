Higuain, La Gazzetta dello Sport: “"Vinco subito"

"Vinco subito"L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica la sua apertura al Pipita. "Higuain dà la carica al Milan", scrive la rosea, che ha intervistato il centravanti rossonero in vista del derby. "San Siro sarò quasi tutto per loro? Meglio, ci stimolerà. Un onore essere allenato da Gattuso. per il campionato ci manca qualcosa, ma in Europa League e Coppa Italia possiamo farcela".