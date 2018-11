Higuain, la Gazzetta titola: "Il Pipita affamato non salta due pasti"

Da quando Higuain ha iniziato a segnare per il Milan non si è più fermato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul Pipita in vista del match di domani. Nelle giornate in cui è stato disponibile, l’argentino ha segnato consecutivamente contro Cagliari, Atalanta e Chievo, si è risparmiato con l’Inter, ha ripreso il conto con la Samp e si è di nuovo astenuto col Genoa. Il precedente, dunque, è benaugurante per il Milan: Higuain è talmente affamato che dopo un turno di digiuno deve necessariamente rifarsi. Se l’alternanza verrà confermata, Gonzalo vorrà sfogarsi a Udine dopo essere rimasto a secco nel recupero di mercoledì.