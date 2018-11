Higuain-Ronaldo, La Gazzetta dello Sport: "Fino all’ultimo gol"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamane dedica l’apertura al big match di questa sera tra Milan e Juventus, ponendo l’accento sul principale duello della partita, quello tra il Pipita e CR7. "Fino all’ultimo gol", titola in prima pagina la rosea, che aggiunge: "Higuain cerca la rivincita sul club che lo ha scaricato, Ronaldo insegue la prima rete a San Siro. Classe, carattere, stile, vita, look, social network... Rivalità, differenze e incroci: due star a confronto".