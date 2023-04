I benefici europei, Tuttosport: "La ricca Champions fa rinascere Milano"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi l'avrebbe mai detto per Milan e Inter che si sarebbero ritrovate a maggio in semifinale di Champions League, l'una contro l'altra. Eppure è successo e questo comporta grandi benefici a livello economico, come titola Tuttosport: "La ricca Champions fa rinascere Milano". Un traguardo notevole per entrambe le società che in pochissimi anni sono passati da cambi di proprietà turbolenti, incertezza finanziaria, accordi ed esclusioni dalla Uefa fino a giocarsi un posto nell'atto finale della competizione più importante.

Gli introiti di Milan e Inter saranno circa di 99 e 96 milioni rispettivamente: la differenza, in favore dei rossoneri, la fa il bonus campione di Italia con cui si è presentato ai blocchi di partenza. Ricavi importantissimi, che calcolano già gli incassi al botteghino, ma che potrebbero essere gonfiati dall'accesso alla finale. Quel che è certo è che i bilanci dei due club ringraziano, anche se quello del Milan già era sulla buonissima strada.