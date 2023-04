I duelli di Roma-Milan, la Gazzetta: "Testa a testa". Gli amici, i creativi e i "cattivi"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il fiore all'occhiello della giornata di campionato di questo sabato è sicuramente la sfida tra Roma e Milan che si traveste per l'occasione da vero e proprio spareggio Champions: le due squadre sono infatti appaiate in classifica al quarto posto. La Gazzetta dello Sport oggi titola "Testa a tesa" e individua tre coppie di duelli chiave che si vedranno questa sera in campo. Prima c'è la sfida tra "Gli amici": da una parte Tomori e dall'altra Abraham, cresciuti insieme nelle giovanili del Chelsea e uniti da un legame molto forte. Si sentono ogni giorno e sono come fratelli ma questo pomeriggio il rossonero dovrà occuparsi di non fare arrivare il giallorosso dalle parti di Maignan.

Poi c'è il duello dei "Creativi": Brahim Diaz contro l'ex milanista El Shaarawy che dovrebbe partire dal primo minuto. Saranno loro le menti fantasiose delle due squadre: i loro strappi e le loro giocate potranno fare la differenza. Quindi c'è il duello tra i "Cattivi", ovvero i due giocatori che giocano con maggiore passione e per questo più sofferti dai rispettivi avversari: si tratta di Theo Hernandez per il Milan e Gianluca Mancini per la Roma.