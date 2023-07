I pensieri di Pioli, Tuttosport: "Reparto ricambi da potenziare: Cambiaso e Dominguez"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Stefano Pioli è al lavoro sul campo e fuori per cercare di migliorare il Milan e portarlo a disputare una stagione migliore della scorsa. In particolare il Milan deve essere in grado di allungare la rosa quest'estate e per questo Tuttosport oggi scrive: "Reparto ricambi da potenziare". In particolare i rossoneri cercano un vice Theo, con Ballo-Tourè che non ha convinto e potrebbe partire, con il nome di Cambiaso che si è fatto largo nelle ultime ore, ma anche un centrocampista ulteriore per rimpolpare il reparto: rimane vivo il profilo di Nico Dominguez.