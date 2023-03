I progetti di Cardinale in prima pagina sulla Gazzetta: "Stadio in città e da soli"

MilanNews.it

Nel taglio laterale della sua prima pagina la Gazzetta dello Sport racconta quelli che sono i progetti del Milan con le parole di Gerry Cardinale, intervenuto ieri in una conferenza su sport e business organizzata da Financial Times a Londra: "Faremo lo stadio in città e da soli". Questa la notizia che è soltanto una conferma diretta da parte del manager di RedBird che nella giornata di mercoledì è stato in giro per Milano a incontrare Sala e Fontana soprattutto per questo motivo.