Time to play the game! Il CorSport: "Milan, una notte con tutto in gioco"

Nel pre partita Kyle Walker ha un rituale piuttosto inusuale che si fa ad un grande wrestler, Triple H, la cui anthem song, ovvero quella che l'accompagna dal palco di entrata al ring, recita "Time to play the game!", è tempo di giocare. Ed è questo quello che essenzialmente deve fare il Milan stasera, giocare ma soprattutto vincere contro il Feyenoord (con almeno due gol di scarto) per passare il turno in Champions League.

In merito all'importante e delicata partita di San Siro ha questa mattina parlato anche Il Corriere dello Sport, titolando "Il sogno europeo. Milan, una notte con tutto in gioco", perché in palio, per il Diavolo, ci sarebbe molto di più del "semplice" accesso agli ottavi di finale.