Ibra e Cardinale a San Siro insieme, Gazzetta: "Coppia d'assi per il Milan"

Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale domani sera saranno a San Siro uno accanto all'altro per la sfida di San Siro tra Milan e Roma. Oggi la Gazzetta dello Sport ne ha approfittato per titolare così: "Coppia d'assi per il Milan". Nell'occhiello si legge: "Missione rilancio. Torna Cardinale insieme a Ibra per la scossa".

Gerry Cardinale non si vede a San Siro da più di un mese. L'ultima volta fu la serata storta di Champions contro il Borussia Dortmund. Domani il suo arrivo era previsto e non sarà a sorpresa o legato in qualche modo alle prestazioni deludenti dei rossoneri. Chiaro che sarà una partita decisiva anche per le settimane a venire: il Milan potrebbe confermarsi e consolidare il suo terzo posto oppure venire nuovamente risucchiato dalla bagarre Champions. Domani sera ci sarà la prima uscita di coppia da quando Ibra è diventato senior advisor rossonero.