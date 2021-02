Ibra, La Gazzetta dello Sport: "Il futuro è un anno in Champions"

L’aspirazione massima di Ibrahimovic è giocare di nuovo in Champions League. E segnare, ovviamente, a 40 anni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, questo obiettivo rende ancora ancora più forte il desiderio di Zlatan di andare avanti almeno per un altro anno. Ibra è tornato al Milan, la squadra che ha amato più di tutte nella sua carriera, e ha ripreso da dove aveva interrotto, ovvero segnando in Serie A. Ma per chiudere il cerchio manca qualcosa: riportare i rossoneri nella grande Europa e iscriversi al registro dei cannonieri internazionali.