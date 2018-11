Ibra, La Gazzetta dello Sport: "Rino chiama!"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, si sofferma nuovamente sul possibile ritorno di Ibrahimovic in rossonero, dopo le dichiarazioni rilasciate ieri in conferenza stampa da Gennaro Gattuso. "Ibra, Rino chiama!", titola la rosea, che aggiunge: "Prima della sfida con la Lazio (ore 18) tiene banco il maxi-affare". La Gazzetta, sempre in taglio alto, riporta anche le parole dell’allenatore milanista: "Zlatan? Averne così... Il Milan rimane attraente".