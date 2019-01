Ibra-Milan, il QS titola: "Il patto con Leonardo e il no di Elliott"

L’edizione odierna del QS, in prima pagina, svela un retroscena di mercato legato alla società rossonera. "Ibra, il patto con Leonardo e il no di Elliott", titola il Quotidiano Sportivo, che aggiunge: "Il Milan aveva già il jolly per l’attacco. Ora l’obiettivo è Kean, Juve permettendo". La notizie viene approfondita nelle pagine interne: "Leonardo - si legge -aveva le mani su Zlatan, ben felice di tornare a Milanello, ma il Fondo Elliott gli ha chiuso le porte in faccia (stessa cosa pare sia successa per Fabregas)".