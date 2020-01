Ibra-Milan, La Gazzetta dello Sport: "Gioco io!"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica l’apertura alla presentazione di Ibrahimovic. "Gioco io!", titola la rosea, che poi aggiunge: "Milan, Ibra si mette in campo. Zlatan già in gol nel test, vuole essere titolare lunedì con la Samp". La Gazzetta riporta anche alcune dichiarazioni dello svedese: "Non sono qui per fare la mascotte. Non ho più 28 anni, correrò meno ma posso tirare da 40 metri. E sono più cattivo di prima". Sempre in prima pagina, si parla anche dell’operazione Todibo: "Blitz a Barcellona. Oggi il d.s. Massara incontra il difensore: i rossoneri vogliono chiudere".