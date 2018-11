Ibra-Milan, La Gazzetta dello Sport: "La formula c’è"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamane dedica l’apertura al possibile - e clamoroso - ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. "Ibra-Milan, la formula c’è", titola la rosea, che aggiunge sempre in prima pagina: "Il super affare va verso la svolta. Lo svedese potrebbe tornare in prestito a Milano per 6 mesi con la prospettiva di una riconferma. E dice: ‘Mi piacerebbe, non è un segreto’". Tutte le strade, dunque, portano a Ibra: Leonardo e Raiola sono al lavoro per chiudere la trattativa in vista del mercato invernale.