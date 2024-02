Ibra torna all'Ariston, Maignan e Motta. Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

C'è tanto Milan nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi. Molto è dovuto alla presenza a sorpresa di Zlatan Ibrahimovic nella prima puntata del 74° Festival di Sanremo. Lo svedese è tornato all'Ariston e si è reso protagonista di un piccolo sketch con Amadeus prima di accomodarsi in prima fila al fianco della moglie Helena. Ma si parla anche di Ibra di campo, di Mike Maignan e della suggestione Thiago Motta per la panchina dell'anno prossimo.

La Gazzetta dello Sport mette Ibra in primo piano e titola così: "Festival Ibra. Zlatan "gioca" a tutto campo". Nella rosea di oggi è presente un lungo approfondimento sui ruoli e gli obiettivi di Zlatan da senior advisor di RedBird e del club rossonero. "Consigli alla proprietà, colloqui con la squadra e Pioli, iniziative di marketing, un occhio speciale per i giovani: lo svedese al lavoro", recita il sottotitolo. Il Corriere dello Sport, invece, porta alla luce la faccenda Thiago Motta, con il Milan che non è l'unico club interessato: "Motta tra Juve e Milan". Nel sottotitolo si approfondisce: "Voci di contatti con Giuntoli (che smentisce). Thiago è anche il primo della lista di Furlani". In taglio basso ancora Zlatan protagonista: "Ibra e Brignone incantano Sanremo". Quindi c'è Tuttosport che titola in taglio basso su Mike Maignan e il suo momento non semplice: "Ansie, errori e il rinnovo che non c'è. Caso Maignan".