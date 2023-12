Ibrahimovic al mare a Miami, la Gazzetta: "Niente Cagliari, dubbio Empoli"

Sta facendo un gran parlare l'assenza di Zlatan Ibrahimovic, appena tornato in rossonero in veste di consulente e già lontano diversi chilometri da Milanello dopo aver assistito alla sua prima partita dagli spalti con la Salernitana. Ibra è a Miami negli Stati Uniti e in conferenza stampa Pioli afferma che si trattava di un impegno pregresso.

La Gazzetta dello Sport titola: "Ibra al mare. Niente Cagliari in Coppa Italia. Dubbio Empoli". Il rientro dello svedese in Italia, come riporta la rosea, è fissato per il 4 gennaio. Sicuramente non ci sarà per la sfida di Coppa Italia a San Siro in programma il secondo giorno dell'anno ma anche a Empoli, il 7 gennaio, la sua presenza è in dubbio, sempre a causa di impegni presi precedentemente all'accordo con RedBird. Pioli ha confermato che con Ibra c'è stato uno scambio di messaggi nel periodo natalizio.