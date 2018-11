Ibrahimovic, La Gazzetta dello Sport: "Milan prendimi"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamane dedica la sua apertura al club rossonero, o meglio, al possibile ritorno a Milano di Ibrahimovic. "Milan prendimi (anche per sei mesi)", titola la rosea, che aggiunge: "Il countdown Ibra, una voglia del Diavolo. Zlatan attende solo la chiamata di Leonardo per lasciare i Galaxy e tornare rossonero da gennaio". Sempre in prima pagina si parla anche dello stop di Bonaventura, costretto a operarsi per risolvere il problema al ginocchio: per Jack "la stagione è già finita", con il Milan che sul mercato farà un "tentativo per Sensi".