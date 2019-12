Ibrahimovic-Milan, Tuttosport: "Ore decisive"

Prosegue l’attesa spasmodica per la decisione di Ibra, che a breve scioglierà le riserve sul suo futuro. Sinisa Mihajlovic aveva rivelato in conferenza stampa che sarebbe stato il 10 dicembre il giorno dell’annuncio di Zlatan. Insomma, sono ore decisive, come evidenzia il quotidiano Tuttosport: il Bologna si è tirato fuori dalla corsa, dunque le due destinazioni più plausibili per Ibrahimovic sono Milano o Napoli.