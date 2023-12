Ibrahimovic protagonista della copertina di SportWeek: "Regalo di Natale"

Zlatan Ibrahimovic è un po' l'uomo del momento: e quando mai non lo è stato? Il fuoriclasse svedese è tornato al Milan per la terza volta, in questa occasione da dirigente e consigliere di RedBird. Ieri e l'altroieri le prime presenze a Milanello al fianco della squadra, oggi sarà in tribuna all'Arechi di Salerno, un'altra prima volta. Domani sarà protagonista della copertina di SportWeek, settimanale della Gazzetta dello Sport.

Il titolo recita: "Regalo di Natale". Di fatto questo si augura il Milan, che sia un boost di motivazione ed esperienza per la squadra, esattamente come lo era stato nel 2019 e nonostante non possa scendere in campo. Nel sottotitolo si legge: "Svolta Milan. Il più carismatico degli ex torna in società con una missione: riportare il Diavolo in alto. La storia fotografica di Ibra in rossonero".