Icardi e Higuain, La Repubblica: "Una coppia da caos"

“L’inquietudine dei 9”, titola stamane il quotidiano La Repubblica parlando della situazione di Icardi e Higuain, “uniti a Milano - si legge - però nel broncio e (appunto) nelle inquietudini”. Il Pipita ha incassato con fastidio la pubblica reprimenda di Leonardo, con cui aveva comunque avuto un colloquio. I suoi disagi in campo sono palpabili, per ambientamento complicato nel gioco e sue condizioni psicofisiche non ottimali. Che Sarri lo vorrebbe al Chelsea non è un mistero, ma si devono incastrare molte cose.