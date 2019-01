Icardi-Higuain, il QS titola: "Punte di rottura"

L’edizione odierna del QS dà spazio - in prima pagina - alla situazione dei due bomber di Inter e Milan. "Punte di rottura", titola il Quotidiano Sportivo, che aggiunge: "100mila euro di multa a Icardi per il ritardo. E Wanda rilancia: 'Rinnovo? Siamo lontanissimi'. Higuain furioso per le parole di Leonardo. Chelsea in agguato". I due argentini, dunque, potrebbero lasciare Milano, con il Pipita che potrebbe addirittura salutare i rossoneri già nel corso del mercato di gennaio.