Il Besiktas fa la spesa a Milanello, la Gazzetta: "I turchi anche su Messias"

Nella giornata di ieri è stato definito l'accordo tra Milan e Besiktas per la cessione a titolo definitivo di Ante Rebic al club turco, operazione che dovrebbe andare in porto nel corso del week end. La Gazzetta dello Sport questa mattina sottolinea come il club bianconero starebbe ancora guardando in casa rossonera per tentare di accaparrarsi un altro giocatore, anche questo considerato in uscita dal club di via Aldo Rossi.

La rosea titola: "I turchi anche su Messias". Junior Messias è partito con il Milan alla volta di Los Angeles ma già nel corso della prima partita si è dovuto fermare per un problema muscolare: in ogni caso, dopo i diversi acquisti nel suo ruolo, lo spazio per lui sembra limitato e la sua esperienza in rossonero dovrebbe essere giunta al capolinea. L'offerta del Besiktas, la prima che è stata recapitata, è ritenuta ancora troppo bassa dal Milan: si attende un rilancio nelle prossime ore.