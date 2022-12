Il bollettino del CorSport: "Calabria in gruppo, Origi in palestra"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola ha reso conto della situazione infermeria in casa rossonera e ha titolato così nelle sue pagine dedicate al Milan: "Calabria in gruppo, Origi in palestra". Il capitano rossonero è tornato finalmente ad allenarsi esclusivamente con la squadra dopo l'infortunio patito lo scorso 1° ottobre. Per la punta belga invece si attendono nuovi esami nelle prossime ore, insieme a Maignan, e intanto svolge un lavoro a parte.