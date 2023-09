Il calciomercato non finisce mai, la Gazzetta: "Arriva Jovic. Per il futuro caccia a David"

Il calciomercato si è chiuso ufficialmente alle ore 20 di ieri sera. Le trattative però, non finiscono mai e lo dimostra oggi la Gazzetta dello Sport che titola così sul nuovo attaccante del Milan: "Arriva Jovic: è il vice Giroud. Per il futuro caccia a David". Luka Jovic è stato prelevato dal Milan come colpo last minute dalla Fiorentina e ha firmato un contratto di un anno.

Sarà lui a dover regalare respiro e riposo a Olivier Giroud, prossimom ai 37 anni di età. Intanto, però, la rosea sottolinea che i rossoneri stanno già puntando a Jonathan David come attaccante del futuro. La dirigenza rossonera ci ha provato nella notte tra giovedì e venerdì ricevendo una risposta negativa ma, essendo il contratto del canadese in scadenza nel 2025, è molto probabile che da via Aldo Rossi torneranno alla carica tra gennaio e giugno.