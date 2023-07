Il centravanti è un rebus, Tuttosport: "Morata costa, Scamacca dubita. Ipotesi terza via"

MilanNews.it

Il Milan, chiuso Pulisic e intensificati i contatti per Reijnders, ora dovrà virare a tutta sul centravanti che si dimostra un ruolo sempre difficile da coprire. Tuttosport questa mattina ne scrive così: "Morata costa, Scamacca dubita. Ipotesi terza via". L'operazione che porterebbe Alvaro Morata in rossonero, complice l'assenza del Decreto Crescita per il caso in questione e un ingaggio molto elevato dello spagnolo, rischia di essere più complicata del previsto dal punto di vista finanziario.

D'altro canto Gianluca Scamacca, che sarebbe anche il preferito per la giovane età dai rossoneri, si è promesso alla Roma e vorrebbe tornare lì dove è cresciuto. Per questo è possibile che ci si orienti su un terzo nome, magari ancora non uscito alla ribalta delle chiacchiere di mercato: un'operazione a sopresa.