Il commento del CorSera dopo Juve-Milan: "Reijnders già incanta"

È già passato più di un giorno dall'amichevole di Los Angeles tra Juventus e Milan e questa mattina il Corriere della Sera ha proposto il suo commento sulla sfida. In particolare è stato elogiato Tijjani Reijnders, nuovo acquisto tra le fila dei rossoneri che si è messo in mostra come mezz'ala sinistra. Questo il titolo del quotidiano generalista: "Reijnders già incanta".

L'olandese ha giocato con la testa alta e ha subito fatto vedere la sua qualità nei piedi oltre che la ricerca della verticalità: deve ancora trovare le misure con alcuni nuovi compagni, ma ci sta. Determinato anche fuori dal campo dove, ai microfoni in zona mista, ha dichiarato con sicurezza: "Vogliamo vincere lo scudetto".