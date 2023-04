Il commento del CorSera: "Milan, primo sorriso. Napoli, non finisce qui"

MilanNews.it

"Milan, primo sorriso. Napoli, non finisce qui": così il Corriere della Sera questa mattina decide di commentare la partita di andata tra Milan e Napoli valida per l'andata dei quarti di Champions League e vinta dai rossoneri con il risultato di 1-0, grazie a Bennacer. I rossoneri mettono da parte un vantaggio minimo ma pur sempre un vantaggio, che può essere importante anche dal punto di vista psicologico. Il Napoli riordina le idee in vista della partita di ritorno al Maradona fra 6 giorni in cui dovrà ribaltare tutto. Maignan ancora una volta protagonista.