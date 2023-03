Il commento del Qs: "Dal gennaio nero alla rinascita. Pioli è un generale vincente"

MilanNews.it

Il Qs di questa mattina ha proposto un commento, in formato di elogio, su Stefano Pioli che è stato in grado, complice la fiducia mai intaccata della società, di risollevare il Milan dalle sabbie mobili di inizio anno. Il titolo del pezzo recita: "Dal gennaio nero alla rinascita. Pioli è un generale vincente". Il tecnico di Parma nonostante un inizio anno terribile e la piccola ricaduta di Firenze, non si è mai scomposto ed è riuscito a tirare fuori stimoli nuovi dal suo gruppo giovane ma ormai maturo, oltre che essere stato in grado di ridisegnare tatticamente e con coraggio iuna squadra che aveva perso i suoi equilibri.